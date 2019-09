Rihanna incinta? La frase della cantante sulla gravidanza manda in tilt i fan

Rihanna incinta? I rumors su una possibile gravidanza della cantante sono partiti da una sua dichiarazione fatta durante la fashion week di New York.

Sul red carpet del Diamond Ball, Rihanna ha risposto ad alcune domande della giornalista di Essence. Nell’intervista la pop star 31enne ha affermato: “Sono una donna di colore. Vengo da una donna di colore che a sua volta proviene da una donna di colore, che viene anche lei da una donna di colore, e ho intenzione di dare alla luce una donna di colore”.

La frase ha mandato in visibilio i fan che vorrebbero vedere Rihanna incinta. E in molti hanno letto un messaggio in codice dietro le sue dichiarazioni alla fashion week di New York. Secondo alcuni la frase è stata infatti un’anticipazione della notizia di una gravidanza.

Rihanna e il fidanzato sarebbero quindi pronti ad avere un figlio? Sui social i commenti sotto le foto della cantante impazzano. E su Twitter in poche ore “Rihanna incinta” è diventato trend topic.

La cantante si trovava alla fashion week della Grande Mela per presentare la seconda collezione del suo brand, Savage X Fenty.

La cantante è fidanzata da 2017 con l’uomo d’affari saudita Hassan Jameel. Coetaneo di Rihanna, il giovane è un miliardario con già un matrimonio finito alle spalle. È stato sposato infatti con la critica d’arte di origini tunisine, Lina Lazaar.

La famiglia di lui è la 12esima più ricca dell’Arabia Saudita proprietaria, tra le altre cose, della Saudi Pro League, serie A del calcio professionista dell’Arabia.

Di Hassan Jameel si dice che abbia avuto una relazione con la topo model Naomi Campbell (49 anni).

In una recente intervista Rihanna ha parlato della sua storia d’amore con Hassan Jameel. A Interview, la cantante ha dichiarato che lui “le ha cambiato la vita”. E non ha nascosto il desiderio di diventare moglie e mamma.

I due sono molto riservati, le loro ultime foto insieme risalgono infatti a giugno scorso quando sono stati avvistati da Madame Figarò in vacanza in Italia.

Rihanna e il fidanzato Hassan Jameel in Italia | FOTO