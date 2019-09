Pamela Prati prepara una canzone. Ma spunta una strana coincidenza

Le coincidenze non finiscono mai. E il giallo s’infittisce. Adesso Pamela Prati punta alla musica, ma vi sveliamo in anteprima un dettaglio incredibile. Prima i fatti: domani sera (mercoledì 11 settembre) Pamela Prati sarà ospite alla Pousada Beijaflor di Milano Marittima. Il motivo? Inizierà le riprese del suo nuovo videoclip in uscita ad ottobre dal titolo “Corazón de vacaciones”. Sembrerebbe una vera e propria svolta dopo il Prati-Gate che l’ha vista protagonista dopo aver annunciato (prima da Barbara d’Urso e poi dalla Venier) il suo matrimonio con Mark Caltagirone, uomo mai esistito.

“Dopo tante delusioni mando il mio cuore in vacanza”. Così canterà Pamela Prati che, domani sera (mercoledì), sarà alla Pousada Beijaflor di Milano Marittima per la registrazione del suo nuovo videoclip in uscita ad ottobre dal titolo “Corazón de vacaciones”. Un brano a cui lo showgirl sta lavorando da tempo e che, nei testi, sembra ispirato alle sue ultime tumultuose vicende amorose.

Ma c’è un elemento molto curioso: nel cortometraggio che il regista Gianni Ippoliti sta realizzando ci sarebbe una scena in cui Pamela Prati (interpretata da Fabiana Latini) canta una canzone che si s’intitola “Corazon Corazon”. Si tratta dell’ennesima, incredibile, coincidenza che fa parlare dopo lo sbarco sul red carpet Festival del cinema di Venezia della protagonista del trailer di Ippoliti (intitolato: “Mark Caltagirone una storia italiana).

Pamela Prati e l’avvocato Irene Della Rocca, nuovo giallo. La tensione arriva alle stelle

Ospite del locale di Maria ed Emilio, Pamela tornerà davanti alla macchina da presa per un importante progetto musicale a cui crede tantissimo. Accompagnata dal manager Gianni Baldisserri, il videoclip è prodotto da Mauro Catalini e Maurizio Nari, che cura anche la regia assieme a Giampaolo Mai.

Pamela Prati diffida il Festival di Maratea e dice no al cortometraggio su Mark Caltagirone

Pamela Prati canzone: il caso arriva al Live non è la d’Urso

Il testo della canzone racconta il disincanto amoroso di una grande artista che, dopo aver creduto nell’amore, stanca delle continue delusioni, decide di mandare il suo cuore in stand-by. Ma intanto, sul fronte del Prati -gate, il gossip continua a restare caldo. Sembra che la d’Urso alla prima puntata del Live (in onda domenica sera) ospiterà Pamela Perricciolo, una delle due manager finite della bufera mediatica per il matrimonio tanto atteso.

Pamela Prati è ufficialmente in vacanza: lusso, sole e mare per dimenticare Mark Caltagirone

Donna Pamela, come si fa chiamare negli ambienti televisivi, è pronta a raccontare la sua verità. Da nostre indiscrezioni sappiamo che tremeranno i corridoi di Cologno Monzese (per usare una metafora che può rendere l’idea).