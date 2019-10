Massimo D’Alema ha una passione per Miss Keta

Ospite del programma di Daria Bignardi, “L’Assedio”, la cantante trap dal volto coperto, Miss Keta, ha raccontato alla conduttrice una serie di aneddoti che riguardano Massimo D’Alema.

Si, proprio lui, l’ex premier e ex ministro degli Esteri italiano, che sembra avere una vera passione per la misteriosa artista di Milano.

“D’Alema non perde occasione per incontrarmi: ci sono delle prove fotografiche”, racconta Keta. “Mentre facevo il soundcheck a un concerto qui nel Lazio è spuntato dal bosco Massimone ed è venuto a salutarmi e ovviamente, lo sai meglio di me, i fotografi sono sempre pronti quando si deve”.

“Voleva far parte del gruppo delle ragazze di Porta Venezia, vero?” chiede Bignardi a Miss Keta.

Ma la cantante fa sapere che non è così facile entrare nel famigerato circolo da lei capitanato.

Miss Keta aveva parlato della passione che il politico nutre per lei anche durante una puntata di Propaganda Live.

Ospite della puntata, la cantante aveva raccontato di quando il primo agosto 2018 Massimo D’Alema si era presentato al suo concerto di Montalto di Castro.

“Stavo facendo il sound check e lui mi guardava dal bosco, impettito con la sua camicia, mentre c’erano 50 gradi”, aveva raccontato Miss Keta.

“Era tanto che non ci vedevamo, e i paparazzi ne hanno approfittato”, concludeva Miss Keta.

