Michelle Hunziker, la verità sulla crisi con Tomaso Trussardi

Fine delle voci relative a una presunta crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, nate dopo che la presentatrice è stata paparazzata durante un litigio per strada. In un’intervista al settimanale di gossip Oggi, Michelle Hunziker ha raccontato tutta la verità.

“Sono uscite foto di un nostro litigio”, ha esordito la show girl di origini austriache.

“Abbiamo tanto riso per quella foto perché quando mi sono rivista mi sono fatta impressione: non credevo di essere così tanto arrabbiata. Avevo un’aria così aggressiva che siamo esplosi a ridere tutti e due… Come tutti gli umani anche noi litighiamo ed è bene che si sappia. Il bello, però, è che facciamo pace alla svelta”, ha continuato Hunziker.

“Sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche se negli anni ho imparato a controllarmi. Ma anche Tomaso è geloso ed è normale così… Devo dire che Tomaso non mi dà motivo di essere gelosa, è un uomo serio, ma una sera a una festa una ragazza ubriaca era un po’ troppo incollata a lui e mi stavo innervosendo. Quando gli ha messo una mano sul ginocchio, non ci ho più visto, sono andata da lei e le ho detto “ma come ti permetti di toccare mio marito?”.

Sarebbe dunque questo lo screzio che ha dato adito alle voci su una rottura tra i due innamorati, che litigavano in una vera e propria scenata di gelosia da parte della Hunziker.

Michelle e Tomaso hanno trascorso l’estate in montagna insieme alle figlie Celeste e Sole.

Ma adesso è tempo di rimettersi a lavoro: la bella presentatrice, ex moglie di Eros Ramazzotti, sarà alla guida del programma tv Amici Celebrities per la prima volta, mentre sono confermate le conduzioni di Striscia la Notizia e All Together Now.

