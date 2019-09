Michelle Hunziker, scenata di gelosia contro una ragazza ubriaca: “Non toccare mio marito?”

La scenata di gelosia di Michelle Hunziker a una festa

Michelle Hunziker è molto gelosa del marito Tomaso Trussardi. E non lo ha mai nascosto. A provarlo è una “scenata” di gelosia della showgirl svizzera avvenuta a una festa. Una ragazza ubriaca si è avvicinata un po’ troppo al marito e Michelle si è innervosita.

“Devo dire che Tomaso non mi dà motivo di essere gelosa – ha raccontato Michelle Hunziker a proposito della scenata di gelosia – è un uomo serio, ma una sera a una festa una ragazza ubriaca era un po’ troppo incollata a lui e mi stavo innervosendo. Quando gli ha messo una mano sul ginocchio, non ci ho più visto, sono andata da lei e le ho detto “ma come ti permetti di toccare mio marito?””.

In un’intervista al settimanale Oggi, la conduttrice aveva raccontato un altro episodio di gelosia di coppia e aveva ammesso: “Sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche se negli anni ho imparato a controllarmi. Ma anche Tomaso è geloso ed è normale così”.

Le scenate di gelosia per Michelle durano comunque poco: “Come tutti gli umani anche noi litighiamo ed è bene che si sappia. Il bello, però, è che facciamo pace alla svelta”, ha spiegato.

Michelle Hunziker gelosa di Tomaso Trussardi: “Vivo sul chi va là”

Secondo Hunziker la gelosia è un elemento fondamentale in una relazione: “Tutte le mattine mi sveglio vicino a un fico. Vivo sul chi-va-là e guai a chi me lo tocca! Trovo che la gelosia, in amore, sia anche il suo bello”.

E sulle foto che ritraggono lei e il marito in lite, Michelle Hunziker ha detto: “Sono uscite foto di un nostro litigio, abbiamo tanto riso per quella foto perché quando mi sono rivista mi sono fatta impressione: non credevo di essere così tanto arrabbiata. Avevo un’aria così aggressiva che siamo esplosi a ridere tutti e due”.

