Michelle Hunziker: primo cambio di look dopo 25 anni

Michelle Hunziker decide di darci un taglio: addio ai lunghi capelli biondi con riga in mezzo. Ora Michelle Hunziker ha la frangia.

La showgirl svizzera ha lo stesso taglio di capelli da 25 anni, ma in vista della prossima, intensissima stagione televisiva, Michelle ha deciso di cambiare pettinatura e di documentare l’intero evento sui social network.

Una frangetta stile Brigitte Bardot, la chioma ancora lunga, voluminosa e biondissima, ma tutta alla pari, in perfetto stile anni ’70.

“Sento che questa sarà una stagione a livello lavorativo davvero importante… ci sono delle grandi sfide, delle grandi responsabilità”. Scrive Michelle sul suo profilo Instagram, a corredo di una immagine che la ritrae con il nuovo taglio di capelli. “Il fatto che Maria De Filippi mi abbia affidato la sua creatura, Amici Celebrities, mi onora davvero tanto… e non ci dormo la notte”.

La Hunziker infatti da lunedì 23 settembre sarà di nuovo seduta al bancone di Striscia la Notizia in compagnia di Ezio Greggio, mentre ha ricevuto il testimone da Maria De Filippi per la conduzione di Amici Vip. A novembre la vedremo anche sullo schermo in compagnia di J-Ax per una nuova stagione del loro programma “All together now”.

“Insomma, sapete come siamo noi donne”. Commenta Michelle Hunziker. “I capelli sono lo specchio del nostro stato d’animo e quando ci diamo un taglio… sono cavoli amari per tutti!”.

Nelle stories, Michelle documenta passo a passo il processo del cambiamento di taglio di capelli. Dopo 4 ripensamenti, “e se poi viene male?” e diverse auto esaltazioni, “nella vita serve un cambiamento!”, arriva anche la ricerca del sostegno da parte della figlia Aurora e della mamma. Il tutto intervallato da piantini isterici.

Il risultato potete giudicarlo da soli:

