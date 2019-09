Michelle Hunziker commenta Belen a Striscia la Notizia

Michelle Huziker si prepara a condurre la 32esima edizione del tg satirico di Canale5 Striscia la Notizia.

E in occasione del nuovo inizio la presentatrice ha rilasciato un’intervista alla rivista Tv Sorrisi e Canzoni durante la quale, tra le tante cose, ha parlato della collega Belen Rodriguez.

“Belen ha preso 27 Tapiri”, ha detto Michelle: “Lei è un’anima agitata e passionale, una persona genuina, movimenta molto la nostra trasmissione. Io, in confronto, sono noiosissima”.

Sempre nel corso della stessa intervista, Ezio Greggio ha svelato alla rivista un aneddoto su Hunziker: “Meriterebbe un tapiro per l’eccessiva mania del pulito. Il suo non è un appartamento, è una clinica. Da lei devi vestirti come in sala operatoria: mascherina, cuffietta, camice e guanti”, ha raccontato Greggio scherzando.

Striscia la Notizia colpita da un lutto: morta la madre di Jimmy Ghione

Michelle Hunziker dedica un post commovente alla figlia Aurora e al fidanzato Goffredo

Potrebbero interessarti Aida Yespica, lo spigliarello di “Nove settimane e mezzo” da Barbara D’Urso | VIDEO Ilaria D’Amico: “Io e Gigi Buffon non stiamo sempre avvinghiati. Facciamo vite separate” Minacce di morte a Fabio Volo dai fan di Ariana Grande. Lui risponde: “Dove sono i genitori di questi ragazzi?”