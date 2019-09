Meghan regala una foto di Archie a Harry per il compleanno

Ieri, 15 settembre 2019, il principe Harry ha compiuto 35 anni: il secondogenito di Lady Diana e del Principe Carlo ha festeggiato il suo compleanno insieme alla moglie Meghan Markle e al piccolo Archie Harrison, di cui la duchessa ha deciso di condividere una foto.

Per l’occasione, Meghan Markle ha fatto al principe un augurio speciale sull’account Instagram che la coppia ha aperto insieme di recente, Sussex Royal: un collage di foto, tra cui una di Archie, e una dedica.

“Auguri di un felice compleanno a Sua Altezza Reale il principe Harry, il duca di Sussex! Un messaggio di compleanno dalla duchessa di Sussex: ‘Il tuo servizio alle cause a cui tieni così profondamente mi ispira ogni giorno. Sei il miglior marito e il papà più incredibile per figlio. Ti adoriamo, Buon compleanno!”, ha scritto la duchessa sul social.

Meghan ha condiviso con gli oltre 9milioni di follower di Instagram un collage di foto che ritrae Harry e tutta la famiglia in momenti importanti e indimenticabili, da quando cioè era un bambino nelle braccia di mamma Lady Diana a quando ha visitato le comunità indigene in sud Africa, fino al matrimonio celebrato a maggio 2018.

E tra le foto del collage, ne spunta una molto speciale, che ritrae il piccolo Archie appena nato tra le braccia di mamma Meghan e insieme al papà. Un’immagine inedita del piccolo dei Sussex, che normalmente, come da protocollo reale, non condivide spesso le foto del figlio di 4 mesi, nato il 6 maggio di quest’anno. Ma per il compleanno di Harry ha fatto uno strappo alla regola.

