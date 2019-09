Matteo Renzi lascia il Pd e Tommaso Paradiso i The Giornalisti: tutti i meme più divertenti

Matteo Renzi e Tommaso Paradiso: tutti i meme delle scissioni

Ieri, martedì 17 settembre, Tommaso Paradiso ha comunicato di aver lasciato i The Giornalisti, poche ore dopo che Matteo Renzi aveva dato l’annuncio della sua uscita dal Partito Democratico.

Nel giro di 24 ore, dunque, Matteo Renzi ha lasciato il partito di cui è stato segretario e Tommaso Paradiso la band che l’ha reso famoso.

Si sprecano dunque le similitudini e i paragoni tra il cantante e il politico, e l’ironia web è letteralmente esplosa sulla tempistica dei due annunci a sorpresa, arrivati a poche ore l’uno dall’altra.

I Thegiornalisti si sciolgono: l’annuncio su Instagram di Tommaso Paradiso

Non solo, quando Tommaso Paradiso ha pubblicato la storia in cui comunicava lo scioglimento del gruppo, molte persone hanno esultato perché in questo modo aveva tolto la scena a Matteo Renzi.

E oggi i social, da Instagram a Facebook, sono pieni di meme di Tommaso Paradiso e Matteo Renzi che sembrano la stessa persona o che si scambiano i ruoli.

“Renzi lascia i TheComunisti”, è la frase di Osho diventata virale sui social.

