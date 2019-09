Scoppia una furiosa lite tra Tina Cipollari ed Er Faina. Lei: “Non toccare mio figlio”

È scoppiata una lite tra Tina Cipollari ed Er Faina, nome di battesimo Damiano Coccia, che ha partecipato al programma Temptation Island Vip.

La commentatrice più famosa d’Italia aveva già espresso la propria antipatia per lo youtuber romano in un vecchio post Instagram.

Ma stavolta, la tensione tra i due ha raggiunto le stelle, e si è finalmente capito il motivo della loro discordia.

Stando alla Cipollari, qualche anno fa Er Faina, il concorrente noto per le sue dirette Facebook in cui, con fare populista, discute tra una sigarette e l’altra i principali fatti di cronaca e politica, aveva parlato del peso dell’opinionista. Tina però era stata difesa da uno dei figli, che aveva chiesto a Er Faina di non dire cose cattive sulla madre, ricevendo un rifiuto come risposta.

Stando alle indiscrezioni, Tina è stata allontanata dallo studio sia da Maria De Filippi che da Gianni Sperti. Alla registrazione era presente anche Alessia Marcuzzi, conduttrice di Temptation Island Vip, che ha ripreso Er Faina sul suo comportamento, ma che ha anche detto di credere in una sua redenzione per il comportamento avuto a Temptation.

