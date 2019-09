Lady Gaga e Dan Horton: la popstar volta pagina?

Lady Gaga non è più single (forse) e nella sua vita non ci sarebbe Bradley Cooper, ma il suo tecnico del suono: Dan Horton. I rumors corrono ormai da qualche tempo, quando la regina del pop è stata avvistata in un locale di Los Angeles proprio con il 37enne.

In quell’occasione i due sembravano davvero intimi, tanto che subito le voci su una presunta relazione tra Gaga e Dan Horton hanno fatto il giro del web. Ma ci sono stati anche altri momenti in cui i due sono stati pizzicati insieme. È successo al concerto dei Cure, quando i due si sono presentati insieme per assistere allo show della rockband e non si sono lasciati un attimo.

A dar credito ancor di più alla notizia di una presunta relazione tra i due ci sarebbero delle stories comparse sull’account Instagram di Lady Germanotta. Nei giorni scorsi, infatti, in due stories di seguito Gaga mostrava una tavola imbandita per una cenetta romantica.

Il tag inserito nelle stories era proprio quello di Dan Horton seguito da una moltitudine non indifferente di cuori e da una frase semplice e diretta: “Lo speciale Dan Horton”. Insomma, manca l’ufficialità della relazione, ma sembrano tanti, tantissimi gli indizi che porterebbero dritti in quella direzione.

Dopo la rottura con l’ex fidanzato e manager Christian Carino, Lady Gaga è stata al centro di voci insistenti che la volevano in una relazione con l’attore Bradley Cooper. Secondo i rumors, galeotto fu il set: i due si sarebbero innamorati durante le riprese del film diretto proprio da Cooper A Star is Born, in cui Gaga veste i panni della protagonista.

Le voci rispetto alla presunta relazione dei due si sono ingigantite a tal punto da essere poste alla base della rottura tra l’attore e la compagna Irina Shayk. Su quello che c’era tra Bradley Cooper e Lady Gaga non si è mai saputa la verità, quel che sembra certo, ora, è che Gaga abbia voltato pagina e che nella sua vita Dan Horton non sia solo il suo fidato tecnico audio.