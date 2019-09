Kate Middleton incinta del quarto figlio (e l’indiscrezione arriva da Charlotte)

Kate Middleton potrebbe essere incinta e l’indiscrezione arriva nientepopodimeno che dalla sua secondogenita, Charlotte. Sui media britannici si legge, infatti, che la piccola principessina, alle prese con i suoi primissimi giorni di scuola, si sarebbe lasciata scappare la notizia proprio chiacchierando con le sue nuove amichette.

Charlotte, 4 anni di tenerezza, ha riferito convinta alle sue compagne la grande notizia: “Mummy is having another girl”. E sì, l’unica femminuccia dei duchi di Cambridge, forse stanca di essere attorniata da maschietti (visto che anche gli zii le hanno dato un cuginetto, Archie) ha detto a scuola che Kate sarebbe incinta di una bambina.

Una delle maestre della piccola Charlotte avrebbe intercettato la conversazione della piccola con le amichette, per poi rivelarla ad alcuni tabloid. Le voci su una presunta gravidanza (la quarta) di Kate Middleton continuano a girare imperterrite da tempo, ormai, ma dalla Royal Family non c’è mai stata né conferma né smentita del fatto.

In questo caso, però, la fonte è “interna”. Non lo sa, lei, la piccola principessa di casa Windsor di aver scatenato i giornali di gossip di mezzo mondo con la sua rivelazione importantissima. Certo, a giudicare dal fisico impeccabile di Kate Middleton negli ultimi giorni – fotografata proprio mentre accompagna Charlotte e il fratello maggiore George a scuola – è difficile pensare che sia in dolce attesa e che, soprattutto, si sappia già il sesso del presunto nascituro.

Sembra più probabile che Charlotte abbia confidato alle sue amichette il desiderio di avere una sorellina. Per ora, però, dovrà accontentarsi dei suoi due fratellini: il principe George, che ormai ha sei anni e frequenta la sua stessa scuola, e Louis, di un anno e mezzo.

Royal Family, il delizioso nomignolo di papà William per la piccola Charlotte | VIDEO

