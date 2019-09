Kasia Smutniak e Domenico Procacci: il matrimonio a sorpresa

Gli amici erano arrivati alla festa convinti che fosse per festeggiare il compleanno di lei e invece si sono ritrovati a celebrare il matrimonio di Kasia Smutniak e del compagno Domenico Procacci.

Nozze a sorpresa per l’attrice polacca e il produttore: i due hanno invitato parenti e amici più stretti a Formello, nella campagna romana, nella villa in cui i due vivono, senza dire loro che non avrebbero festeggiato solo i 40 anni di Kasia, compiuti lo

scorso 13 agosto, ma anche qualcosa di più importante, il loro matrimonio.

A celebrare il matrimonio è stato lo scrittore amico della coppia Sandro Veronesi, testimone di lei è stato il regista Ferzan Ozpetek. Alla festa era presente anche Luciano Ligabue, amico di vecchia data dei due.

Non potevano mancare i figli di entrambi: Sophie, nata dall’unione di Kasia con l’attore Pietro Taricone, scomparso nel 2010, e Leone, di 5 anni, figlio di Domenico Procacci.

Sui social non c’è traccia delle nozze: Kasia e Domenico hanno scelto una cerimonia privata, lontano dagli occhi indiscreti del mondo e, soprattutto, lontano dalle telecamere. I due fanno coppia fissa ormai da otto anni, dal 2011.

Solo una foto gira sui social: è dell’amico Pietro Germano Casarini. Si tratta di un selfie di gruppo in cui, oltre a Casarini, spunta il viso sorridente di Kasia Smutniak sul cui capo si vede una coroncina di fiori bianchi, e Domenico Procacci, con una camicia di lino bianca.

Secondo quanto riportano alcuni giornali, pare che i due abbiano optato per un matrimonio boho. Non è difficile immaginare Kasia Smutniak con un vestito morbido color avorio e i piedi nudi sull’erba verde e fresca di una domenica di fine estate.

Su Instagram di lei non appare alcun riferimento alle nozze. Anzi, Kasia continua a sponsorizzare e portare avanti la sua campagna per la scuola in Nepal nata da poco grazie agli sforzi della Pietro Taricone Onlus.

Pare, inoltre, che agli amici Kasia e Domenico abbiano chiesto non regali, ma donazioni per far crescere il progetto al confine tra Nepal e Tibet. Insomma, un matrimonio diverso quello tra Kasia Smutniak e Domenico Procacci, che ben si rifà alla semplicità della coppia.

“Non basta accettare i propri difetti, bisogna amarli”: Kasia Smutniak racconta la sua vita con la vitiligine