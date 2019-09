Svelati nuovi dettagli su Jennifer Aniston e su Friends che compie 25 anni

Emergono nuovi dettagli su Jennifer Aniston e sull’amatissima sitcom di cui è stata tra le protagoniste per circa 25 anni, Friends.

Nel libro “Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era” pubblicato per i 25 anni della sitcom, l’autore Saul Austerlitz svela alcuni particolari inediti.

Tra le curiosità che contiene il libro salta all’occhio la storia dell’esordio dell’interprete di Rechel Green: “Doveva perdere 13 kg se voleva restare a Hollywood. Los Angeles era un posto difficile per essere un’attrice e una donna”.

All’epoca Jennifer Aniston aveva vent’anni, il suo agente le disse che se non fosse dimagrita non avrebbe ottenuto il ruolo.

La dieta che Jennifer Aniston seguiva all’epoca non era in effetti tra le più sane, lei stessa in un’intervista del 1996 a Rolling Stone dichiarò: “Bevevo solo frullati e mangiavo patatine e maionese sul pane bianco… è stato provvidenziale mettermi in riga con l’alimentazione…”.

Oggi l’attrice è una splendida 50enne serena e realizzata:”Sto entrando in quello che sento come uno dei periodi più creativamente soddisfacenti della mia vita”, ha dichiarato al New York Times: “Seriamente, sento che sto per sbocciare davvero”.

