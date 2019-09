Il fratello di Kate Middleton si racconta: “Ecco come ho superato la depressione”

Il fratello di Kate Middleton e l’amore per i cani

James Middleton, “fratellino” di Kate Middleton, si è presentato sul red carpet dei GQ Men of the Year Awards con una compagna d’eccezione: la sua cagnolina Ella.

Pur avendo una fidanzata “umana” in carne ed ossa, l’esperta finanziaria francese Alizee Thevenet, James ha definito su Instagram la sua cocker spaniel dal pelo nero «Il mio miglior appuntamento».

Il fratello di Kate e Pippa ha dichiarato infatti che in passato i suoi cani lo hanno aiutato a combattere la depressione.

L’amica (o forse la fidanzata?) a quattro zampe era stata addirittura prescritta, qualche mese fa, come terapia medica per curare la depressione da cui era affetto.

La cocker Ella è solo una degli amici a quattro zampe di James Middleton. Insieme a lei Zulu, Inka, Luna e Mabel. Come si deduce dal suo profilo Instagram, i suoi cani sono una componente essenziale della sua vita.

Il GQ Men of the Year Awards è un appuntamento annuale britannico che celebra gli uomini e le donne che hanno fatto parlare di sé, contribuendo a modellare il panorama culturale del mondo su tematiche riguardanti la politica, l’intrattenimento e lo sport. Quest’anno la premiazione si è tenuta al museo Tate Modern di Londra.

James Middleton è un vero animal lover. In Scozia, nella tenuta di Glen Affric, ha un allevamento di cuccioli di cani. Non solo: il fratello della duchessa di Cambridge è anche ambasciatore di Pets As Therapy, l’organizzazione benefica britannica che fornisce visite terapeutiche di animali domestici a case di cura, ospedali e scuole.

E proprio nel suo allevamento in Scozia, un luogo immerso nella natura, tra cani e cavalli, il fratello di Kate Middleton è riuscito a uscire dal vortice di depressione e ansia di cui ha sempre sofferto. Ella in questa rinascita ha avuto un ruolo cruciale e forse per questo motivo James ha voluto celebrarla portandola con sé sul red carpet.