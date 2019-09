Brutta caduta per Andrea Iannone in moto: il messaggio di Giulia De Lellis

La caduta di Andrea Iannone e il messaggio dolce di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis e Andrea Iannone si mostrano innamoratissimi. Le cose non stanno andando benissimo in pista per il pilota, ma lei cerca di stargli accanto in questi momenti difficili e lo fa anche sui social, dove non manca di dichiarare tutta la sua vicinanza al fidanzato.

Nell’ultimo weekend, Andrea Iannone è stato particolarmente sfortunato ed è stato vittima di due cadute e per questo non ha partecipato al Gran Premio di San Marino. Purtroppo il pilota dell’Aprilia ha avuto una contusione alla spalla sinistra che gli ha impedito di scendere in pista e disputare la gara.

Fuori dalla pista, però, ad attenderlo c’era la sua fidanzata, Giulia De Lellis. Iannone si è sfogato sui social dove ha commentato quanto accaduto prima del Gran Premio. “Speravamo che andasse diversamente, ad Aragon ci proveremo di nuovo!”, ha scritto su Instagram il centauro.

Subito a supportarlo in questo momento non facile è accorsa Giulia De Lellis che non ha resistito e ha voluto dimostrare tutto il suo sostegno al fidanzato lasciando un commento: “Al tuo fianco”, ha scritto lei dolcissima. Lui, innamoratissimo, ha risposto gentile: “Speciale tu”.

Se in un primo momento in due avevano tentato di tenere la loro storia lontana dalle telecamere, da qualche tempo si mostrano insieme ed affiatatissimi sui social. Addirittura si sono presentati insieme sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

Inoltre, lei, ospite di diverse trasmissioni tv, non ha mancato di sottolineare il suo amore per il pilota, che ritiene l’uomo della sua vita. Nel salottino di Verissimo, di fronte a Silvia Toffanin, l’influencer romana ha parlato del suo primo libro, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza.

Potrebbero interessarti Markle Sparkle: il nipote di Meghan Markle è diventato milionario vendendo marijuana Gossip news: le ultime notizie di oggi 17 settembre 2019 Shawn Mendes e Camila Cabello. Bacio esagerato su Instagram

Alla padrona di casa, Giulia De Lellis ha spiegato che dopo la delusione profonda dovuta alla fine della storia con Andrea Damante, ha ritrovato la serenità al fianco di Andrea Iannone.

“È stato paziente, mi ha ascoltata, mi ha conquistata col tempo. Lui mi voleva, me l’ha dimostrato e a oggi mi ha pienamente”, ha rivelato la 24enne.