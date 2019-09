Gossip news: le ultime notizie di oggi 21 settembre 2019

Gossip, news di oggi, ultime notizie del momento, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, sabato 21 settembre 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social. Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi.

Andrea Damante, la verità sui tradimenti a Giulia De Lellis

Andrea Damante svela la sua verità sui tradimenti ai danni di Giulia De Lellis nello studio di Verissimo. L’influencer ha da poco pubblicato un libro intitolato “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza” (romanzo che ha superato quello di Stephen King nelle vendite).

Nel libro l’influencer di Ostia racconta i tradimenti dell’ex tronista di Uomini e Donne.

“Ho tradito Giulia De Lellis solo due volte perché ho ceduto alla tentazione – si difende Andrea Damante a Silvia Toffanin -. Non c’era già più trasporto. Ho sbagliato! Da una parte me ne sono pentito, ma non l’avevo mai fatto prima. Ho imparato che è meglio non farlo”.

I due si erano innamorati a Uomini e Donne, poi la storia è finita. Anche per via dei tradimenti di lui.

“Ci siamo lasciati perché continuavamo a litigare, non solo per i tradimenti – ha chiarito Andrea -. Quando sono partito per un lavoro a Los Angeles ho lasciato il mio pc con WhatsApp collegato. Penso che Giulia abbia trovato dei messaggi scambiati con un mio amico e credo abbia intuito lì del tradimento”.

Silvia Toffanin ha chiesto a Damante di commentare alcune rivelazioni fatte dalla De Lellis nel libro, tra cui la storia delle chiamate di Giulia alle amanti. “Questa storia è romanzata – ha spiegato -. Che lei abbia chiamato mi sa tanto di poesia. Giulia esagera, è molto emotiva. Non è la verità. Nel libro la cosa è stata un po’ ingigantita”.

E sulla dieta che lei era costretta a seguire per mantenersi in forma e stare con lui: “Sono frasi per far vendere il libro – ha dichiarato a Verissimo -. Mi hanno dato molto fastidio”.

Giulia De Lellis oggi è fidanzata con Andrea Iannone, Damante invece è ancora single. “Mi sono assunto le mie colpe – ha aggiunto l’ex tronista -. Ci sono stato malissimo. Lei a quanto pare, però, ha avuto la forza di rifidanzarsi uno, due, tre volte. Io invece sono stato sempre solo, anche perché non me la sentivo di iniziare una storia, ero ancora attaccato a lei”.

Su un possibile ritorno di fiamma, Damante ha dichiarato: “Non penso. Ma nella vita non si sa mai. Io e lei proviamo un sentimento che proveremo per sempre. È stata una storia bellissima”.

Potrebbero interessarti “Aperitivo con il fratellone”: boom di commenti per la foto postata da Nicola Zingaretti con il fratello Luca Miriam Leone cambia look e da rossa diventa bionda | FOTO Chiara Ferragni, il piercing nascosto che spunta nel film Unposted

Il successo di Giulia De Lellis: quando le corna sono di tutte (e battono Stephen King)

Il libro di Giulia De Lellis è già un cult: tutte le frasi virali

Giulia De Lellis e Andrea Damante paparazzati insieme alla Milano Fashion Week