Gossip news: le ultime notizie di oggi 20 settembre 2019

Gossip, news di oggi, ultime notizie del momento, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, venerdì 20 settembre 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social. Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi.

Aida Yespica su Instagram coperta solo da un lenzuolo

La ex modella e concorrente del Grande Fratello vip, dopo essersi esibita in uno spogliarello da Barbara D’Urso, posa semi nuda su Instagram, coperta solo da un lenzuolo.

Ecco la foto:

Giulia De Lellis e Andrea Damante paparazzati insieme alla Milano Fashion Week

Sembra incredibile, dopo le liti e le tensioni, le corna, il libro, il tradimento, Giulia De Lellis è insieme ad Andrea Damante.

Proprio nei giorni di uscita del libro della ex concorrente di Uomini e Donne “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, in cui si parla del tradimento di Damante a De Lellis, i due ex sono stati visti insieme.

L’occasione è la Milano Fashion Week, inaugurata martedì 17 settembre e in corso fino a lunedì 23. L’evento è l’esclusiva serata di Vogue Japan, a cui Giulia De Lellis ha partecipato con uno scintillante abito “stellato”, viola con le stelline bianche.

Qui l’articolo completo

Gigi Hadid, la foto nuda sulla copertina di Vogue | Gossip news

Gigi Hadid è la modella 24enne americana di origini palestinesi sorella della celebre Bella Hadid, e a settembre ha posato nuda per il numero di Vogue Brasile: la foto è mozzafiato.

Potrebbero interessarti Gigi Hadid, la foto sulla copertina di Vogue Chiara Ferragni: “Scoop, mia sorella con mio marito Fedez?” Jennifer Aniston: “Per avere la parte in Friends ho dovuto perdere 13 chili”

Gigi il 20 settembre prossimo sfilerà alla Milano Fashion Week per Fendi.

Ad attenderla tutti i fan italiani, tra cui anche Fedez, che non fa mistero della sua passione per la modella, di cui è a conoscenza persino Chiara Ferragni.

Nel film su Chiara Ferragni, Unposted, c’è una scena in cui Fedez incrocia Gigi Hadid a una sfilata ed è visibilmente emozionato per il passaggio della giovane modella, anche se Chiara non sembra affatto gelosa. Anzi, permette al marito di salutarla.

Qui la foto.