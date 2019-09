Gossip news: le ultime notizie di oggi 19 settembre 2019

Gossip, news di oggi, ultime notizie del momento, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, giovedì 19 settembre 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social. Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi.

Il messaggio nascosto di Meghan Markle per il principe William, in una foto

Domenica 15 settembre il duca di Sussex ha compiuto 35 anni. Per lui la moglie, Meghan Markle, ha scritto un messaggio e pubblicato su Instagram un collage tenerissimo di foto del principe Harry, che però nasconderebbe un messaggio per il cognato William.

Gli esperti di Royal family, però, hanno intravisto qualcosa nel collage. Osservando bene le foto, infatti, Jo Hemmings, behavioural psychologist, ha scovato un dettaglio nascosto che in pochi hanno notato. Il messaggio non è rivolto al marito, ma al cognato, il principe Williams.

In particolare, quello che nota Hemmings è che nella foto presente nel collage in cui il marito di Meghan Markle posa insieme al fratello William, quest’ultimo non appare felice. “Ci sono tantissime loro foto in cui traspare il loro rapporto fraterno, ma questa non è una di quelle”, afferma l’esperto.

Harry sembra addirittura imbronciato nei confronti di William, secondo Hemmings. “Harry è molto solenne, come se fosse infastidito dalla presenza del fratello. Guarda dritto davanti a sé, irritato da William”, continua l’esperto.

Insomma, secondo Hemmings, Meghan Markle avrebbe scelto appositamente una foto in cui i due fratelli non appaiono felici di posare insieme. Si tratta dell’ennesimo capitolo della presunta discordia tra i duchi di Sussex e quelli di Cambridge?