Gossip news: le ultime notizie di oggi 18 settembre 2019

Gossip, news di oggi, ultime notizie del momento, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, mercoledì 18 settembre 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social. Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi.

Chiara Ferragni presenta Unposted a Milano, ma il suo look non piace

In occasione della prima del suo film a Milano, Chiara Ferragni ha indossato un look molto particolare, ovvero una tuta a pantaloni nera al posto del vestito.

Ferragni ha abbandonato il look Dior principesco di Venezia optando per un outfit più alla moda e aggressivo, che non scopre le gambe ma anzi le veste di nero. L’abito particolare dietro ha un velo colorato che lascia pensare a una gonna, ma invece è solo un’illusione ottica.

Eppure non tutti hanno apprezzato la mossa di Chiara: i fan preferiscono gli abiti classici ai pantaloni, e su Instagram commentano: ma cosa ti sei messa?

Andrea Damante: “Giulia ha rovinato il ricordo della nostra storia con quel libro”

l libro di Giulia De Lellis “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza” è finalmente uscito nelle librerie: i fan della giovane influencer non dovranno più attendere. Da oggi potranno, martedì 17 settembre 2019, potranno sapere davvero tutto della storia d’amore con il tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante, che l’ha tradita ad aprile scorso.

E proprio oggi il diretto interessato, accusato di averle messo le corna, ha commentato la vicenda ai microfoni di Take Away di Radio 5, condotto da Diletta Leotta.

Qui il commento di Andrea Damante.

Ilaria D’Amico: “Io e Gigi Buffon non stiamo sempre avvinghiati. Facciamo vite separate”

Ilaria D’Amico commenta in un’intervista al Corriere della Sera la sua relazione con Gigi Buffon, proprio nel giorno in cui la conduttrice tv tornerà a commentare su Sky la Champions League, con il programma di “Champions League Show”.

La giornalista confessa che le piacerebbe tornare a occuparsi di politica, la passione che da sempre coltiva insieme a quella per lo sport. Negli anni in cui Buffon giocava nel Paris Saint Germain, Ilaria D’Amico ha vissuto in Francia per stargli vicino, e per questo non ha potuto occuparsi della politica italiana.

Ma ora che Gigi è tornato alla Juventus potrà tornare a coltivare il suo sogno.

Qui l’articolo completo