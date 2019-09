Gossip news: le ultime notizie di oggi 17 settembre 2019

Gossip, news di oggi, ultime notizie del momento, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, martedì 17 settembre 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social. Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Matteo Salvini ospite da Barbara D’Urso: il leader della Lega a Live il 22 settembre

Matteo Salvini, leader della Lega ed ex Ministro dell’Interno, sarà ospite di Barbara D’Urso nella puntata di Live – Non è la D’Urso del 22 settembre prossimo. A rivelarlo è il sito Fanpage.

Salvini non è nuovo alle trasmissioni di Barbara D’Urso, già ospite a Pomeriggio5 e Domenica Live, ora sarà protagonista dello spazio più pop del contenitore domenicale.

Nel corso della trasmissione Salvini si sottoporrà al “Live Sentiment”, il giudizio espresso dal pubblico attraverso i social che colorerà il leader leghista di una luce verde o rossa, a seconda del gradimento espresso dai telespettatori.

Fanpage.it ha appreso che la partecipazione di Salvini alla puntata di Live – Non è la D’Urso del 22 settembre era già prevista da circa 10 giorni.

Live Non è la D’Urso – Una nuova avventura televisiva per Barbara D’Urso, infaticabile volto di punta di Canale 5, alla guida da mercoledì 13 marzo 2019 di Live – Non è la D’Urso. Una nuova trasmissione in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset, che negli ultimi tempi ha sofferto per gli ascolti non proprio esaltanti di alcuni suoi programmi.

Tre ore in diretta, con interviste, ospiti e tanto gossip. Insomma un format consolidato, quello che il pubblico di Carmelita segue e ama da anni, da esportare nella prima serata di Canale 5.

Matteo Salvini ha parlato di Elisa Isoardi nel programma di Barbara D’Urso

Diritti civili, Barbara D’Urso contro Matteo Salvini: “Per me la famiglia è dove c’è amore”

