Gossip news: le ultime notizie di oggi 16 settembre 2019

Gossip, news di oggi, ultime notizie del momento, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, lunedì 16 settembre 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social. Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Gossip news: Francesco Totti e Ilary Blasi in crisi? Lei risponde così

L’ex capitano della Roma e la showgirl di Mediaset sono una delle coppie più amate dagli italiani. Ilary Blasi è stata ospite della prima puntata della nuova stagione di Verissimo e, da Silvia Toffanin, si è raccontata e ha raccontato la sua storia insieme a Francesco Totti e ai loro tre figli.

Ilary con il sorriso sulle labbra scherza a proposito dei rumors che negli anni si sono moltiplicati su una presunta crisi con l’ex numero 10 giallorosso. “Prima non facevamo che litigare, da due anni invece abbiamo iniziato a baciarci”, ha detto Ilary canzonando i giornali di gossip che spesso, negli anni passati, mettevano in copertina litigi e musi lunghi della coppia romana, mentre oggi li ritraggono sempre innamoratissimi.

La verità è un’altra, secondo la showgirl romana, che sostiene che con il marito non ci sono mai stati problemi. “Da due anni a questa parte, ci baciamo: veniamo immortalati sempre così mentre siamo in vacanza, invece prima i servizi delle riviste erano sempre su presunti litigi e musi lunghi”, ha spiegato Ilary Blasi.

Nel salottino di Mediaset, la showgirl ha parlato anche della sua svolta social: “Solo questa estate sono diventata davvero social, ora se ho qualcosa di divertente da raccontare, lo faccio volentieri, così come Francesco”. E, in effetti, sempre più spesso su Instagram vediamo i due lanciarsi in lunghe stories che raccontano la loro quotidianità, tra i riflettori e la vita privata. Insomma, Ilary e Francesco sono più innamorati che mai, checché ne dicano i giornali.

Gossip news: Kasia Smutniak e Domenico Procacci sposi (a sorpresa)

Hanno invitato parenti amici per celebrare i 40 anni di lei e invece si sono presentati con gli abiti da sposi pronti a celebrare le loro nozze. L’attrice polacca Kasia Smutniak e il produttore cinematografico Domenico Procacci si sono giurati amore eterno a Formello, nella campagna romana, nella villa in cui vivono.

I due stanno insieme dal 2011 e nel 2014 è nato il loro bambino, Leone. A celebrare le nozze è stato Sandro Veronesi, mentre il testimone di lei è stato il regista Ferzan Ozpetek. Qui l’articolo completo.