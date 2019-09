Gossip news: le ultime notizie di oggi 13 settembre 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, venerdì 13 settembre 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Chiara Biasi su Instagram sempre più magra preoccupa i fan

I followers di Chiara Biasi sono preoccupati per il suo stato di salute. La giovane influencer, infatti, è apparsa sui social più magra che mai negli ultimi tempi e i suoi fan non hanno potuto che far caso alla situazione che appare sempre più preoccupante.

Non è la prima volta che Chiara Biasi finisce al centro dell’attenzione (social) per la sua magrezza. Sin da subito, i followers hanno notato che la 29enne di Pordenone era particolarmente magra e questo nel tempo l’ha fatta finire in più occasioni nell’occhio del ciclone per l’idea di magrezza (sbagliata) che avrebbe potuto condizionare i suoi fan.

Nell’ultimo periodo, però, sembra che la situazione sia precipitata. Chiara Biasi appare magrissima, quasi pelle e ossa, nelle foto pubblicate su Instagram. L’influencer di Pordenone rischia di perdere la sua naturale bellezza per quanto si presenta magra.

E intanto sembra che Chiara Biasi non accetti le critiche sul suo stato di magrezza. Tanto che spulciando tra i commenti che compaiono sotto alcune delle foto in cui la Influencer appare particolarmente magra – in alcune addirittura è disattivata la possibilità di lasciare un commento – appaiano solo messaggi positivi che ricalcano la bellezza della 29enne. Nessuna critica alla sua magrezza, il che sarà anche possibile, ma appare comunque strano.