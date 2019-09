Gossip news: le ultime notizie di oggi 10 settembre 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, martedì 10 settembre 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Il film su Chiara Ferragni è già un successo da 10 milioni di dollari

Il film di Chiara Ferragni è un successo da 10 milioni di dollari senza essere ancora uscito nelle sale.

Lo rivelano i dati di Media Impact Value di Launchmetrics, un algoritmo che calcola il valore di una citazione legata a un tema – su stampa, social oppure online – misurando la larghezza di un placement e calcolando il costo che avrebbe quello spazio in termini di pubblicità.

Secondo questo algoritmo, i post sul film di Chiara Ferragni, Unposted, avrebbero generato sui social e altri media circa 10 milioni di dollari dal 1 al 7 settembre, ovvero nei giorni di presentazione al festival del Cinema di Venezia.

Il documentario sulla vita di Chiara Ferragni, girato da Elisa Amoruso e in uscita nelle sale italiane il 17 settembre prossimo, è quindi già un successo sui social, anche se nessuno lo ha ancora visto.

Caterina Balivo sfida Miss Italia 2019: ecco qual è il look più apprezzato – Gossip news

Carolina Stramare è la nuova Miss Italia 2019, e ha trionfato nella competizione di quest’anno, ed è subito stata ospite del programma di Caterina Balivo “Vieni Da Me”.

Stramare prende il posto di Carlotta Maggiorana, che aveva trionfato lo scorso anno.

Subito Carolina ha iniziato a fare il giro dei programmi tv, e la prima ad ospitarla è stata proprio Caterina Balivo, la padrone di Casa di Vieni da Me, in onda su Rai1.

La Balivo è audace da non temere la sfida di bellezza nemmeno da parte della nuova miss Italia, tanto da indossare un vestito mozzafiato con cui sembra volerla sfidare. Caterina Balivo ha infatti partecipato al concorso nel 1999, a cui è arrivata terza. Ma da allora ne ha fatta di strada, ed ora è un affermata presentatrice tv. Un destino che non è toccato a molte miss arrivate prime nella competizione.

Ecco il look di Caterina Balivo.

Chiara Ferragni parla di Riccardo Pozzoli nel suo film

Chiara ferragni parla del suo ex Riccardo Pozzoli e no, non lo fa in un’occasione qualsiasi. La fashion blogger si apre su Instagram e risponde ai suoi milioni di followers rispetto al suo ultimo grande lavoro: il film appena presentato a Venezia e presto nelle sale. I fan si sbizzarriscono e chiedono proprio di tutto all’influencer di Cremona che non si risparmia e risponde anche alle domande più spinose.

Prima tra tutte quella relativa al suo ex, Riccardo Pozzoli. Lui, che ha di fatto aiutato Chiara Ferragni a diventare la Chiara che conosciamo oggi, è completamente sparito dalla sua vita. I due hanno fatto coppia fissa per anni, oltre a lavorare insieme per dar vita nel 2009 a The Blonde Salad, il blog di Chiara Ferragni che è stato la base dell’impero che oggi detiene la giovane mamma influencer. La fine della loro storia è arrivata nel 2013, dopo almeno cinque anni di vita insieme.

Kate e William asfaltano Meghan e Harry su Instagram: i duchi di Cambridge arrivano a 10 milioni di follower – Gossip news

Il colpo di Kate e William su Instagram a Meghan e Harry. Il profilo ufficiale Instagram dei Cambridge – @kensingtonpalace – è record di follower, sono 10 milioni. I cognati Sussex sono ancora a 9 milioni e 400 mila.

Kate Middleton e il principe William utilizzano il social perlopiù per comunicazioni ufficiali, mentre Meghan Markle e il principe Harry si lasciano andare su Instagram a comunicazioni anche più informali.

Questi ultimi hanno lanciato il profilo @sussexroyal solo lo scorso aprile. I loro follower al momento sono 9,4 milioni: un buon risultato vista la più recente iscrizione al social, ma non abbastanza per superare i cognati Cambridge.

