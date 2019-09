Giulia De Lellis a Domenica In: “Preferivo avere meno e un fidanzato più bravo”

Giulia De Lellis a Domenica In, altre confessioni sull’infedeltà di Andrea Damante

Il fenomeno Giulia De Lellis ospite a Domenica In. Mara Venier torna in grande stile nel pomeriggio della domenica di Rai 1 e tra i suoi ospiti spunta l’influencer la cui storia d’infedeltà sta facendo parlare tutto il web.

La storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante si è conclusa a causa di diversi tradimenti che la De Lellis ha prontamente trasformato in un libro.

“Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza” è il suo esordio editoriale: al centro della vicenda l’infedeltà di Damante, non più soltanto un gossip. Giulia credeva che fosse l’uomo della sua vita, invece le ha spezzato il cuore, un dolore che ha riversato tra le pagine di un libro (proprio lei che in vita sua non ne ha letto neanche uno) con l’aiuto della scrittrice Stella Polpo. Anche Orietta Berti, ospite a Domenica In, le ha posto l’impagabile domanda: “Come mai hai deciso di scrivere un libro dopo aver ammesso di non averne mai letto uno?”.

Giulia De Lellis, da Verissimo a Domenica In per il lancio del suo libro

Dopo essere stata nello studio di Verissimo e aver chiacchierato appassionatamente con Silvia Toffanin, è la volta del salotto di Domenica In con zia Mara, dove Giulia si è sbottonata sui retroscena della sua storia d’amore con Damante e la ventata d’aria fresca del nuovo compagno, Andrea Iannone.

Il libro della De Lellis arriva sugli scaffali il 17 settembre 2019, ma è già record di prevendite.

“Io ci scherzo su, ma è stata una bellissima storia. Tornerei indietro e rifarei tutto da capo. Come ho scoperto che mi tradiva? Avevo una piccola sensazione che ogni tanto bussava nella mia testa. Un giorno, dopo una litigata, lui parte per il lavoro. Accendo il mio computer e trovo delle foto che non aveva cancellato. Ho iniziato a contattare queste ragazze, ero una furia. Alcune negavano, altre ammettevano, altre ancora mi hanno contattato per prime. Quando l’ho saputo, la prima fase è stata: io in trance totale, respiravo per modo di dire. Poi ho fatto un disastro, gli ho rotto tutto, i famosi vestiti, la famosa playstation”, ha raccontato Giulia De Lellis.

“Ho chiamato le ex di Damante tradite, volevo sapere i dettagli”

“Nel libro c’è un po’ di ironia ma leggendolo si percepisce anche il pugno nello stomaco che ho ricevuto. Sono stata malissimo”, ha spiegato la beauty influencer, seguita da quattro milioni di follower su Instagram e collaboratrice con grandi marchi.

Giulia De Lellis, il segreto del successo

A chi le chiede qual è il segreto del suo successo, Giulia parla dei suoi follower: “Io non mi sono mai posta come se fossi migliore di loro… più brava, più bella, più figa e quindi sono al loro stesso livello. … forse si riconoscono in me?”.

Chi, come Orietta Berti, si chiede perché abbia scritto un libro senza mai averne letto uno, la De Lellis ha risposto: “Questa dichiarazione è stata fatta tre anni fa e nel frattempo ho cercato di darmi da fare. Quando la Mondadori mi ha contattato e mi ha detto perché invece di iniziare non scriviamo un libro? Ovviamente insieme ad una scrittrice che mi ha aiutato. […] Alla fine il “tutto” mi ha portato del bene se vogliamo vederla così… forse avrei preferito avere meno e un fidanzato più bravo”.

Oggi è fidanzata con l’ex di Belen Rodriguez, Andrea Iannone.

Andrea Iannone e la fidanzata Giulia De Lellis spiazzano i paparazzi a Venezia: baci e coccole in gondola su Instagram