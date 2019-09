Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme alla Milano Fashion Week

Sembra incredibile, dopo le liti e le tensioni, le corna, il libro, il tradimento, Giulia De Lellis è insieme ad Andrea Damante.

Proprio nei giorni di uscita del libro della ex concorrente di Uomini e Donne “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”, in cui si parla del tradimento di Damante a De Lellis, i due ex sono stati visti insieme.

L’occasione è la Milano Fashion Week, inaugurata martedì 17 settembre e in corso fino a lunedì 23. L’evento è l’esclusiva serata di Vogue Japan, a cui Giulia De Lellis ha partecipato con uno scintillante abito “stellato”, viola con le stelline bianche.

Proprio l’abito è quello che incrimina de Lellis, che in una foto pubblicata dalla pagina Instagram GossipeTv appare vicina a Damante, riconoscibile dal suo vestito.

La pagina di Gossip dà per scontato che l’uomo nella foto sia Damante, ospite della settimana della moda come De Lellis.

Sulla pagina social di Andrea, ex tronista e protagonista dei pettegolezzi delle ultime settimane proprio per il libro di De Lellis, si vede che, dopo l’evento Vogue Japan, Damante si è esibito in un karaoke insieme a personaggi noti del jet set milanese, con cui ha cantato diversi brani, da “Mary” degli Articolo 31 a “Lady Oscar”, la canzone del celebre cartone animato tv.

Intanto, Damante aveva commentato la vicenda ai microfoni di Take Away di Radio 5, condotto da Diletta Leotta.

Andrea Damante: “Giulia ha rovinato la nostra storia con quel libro”

Il deejay originario di Verona ha ammesso di aver fatto molti errori nella relazione con De Lellis. Ma ha anche detto che, secondo lui, è arrivato il momento di andare avanti e di scordarsi della vicenda. Forse per questo è ancora a vedere ancora De Lellis?

I due si sono incontrati all’evento Vogue. Forse hanno scherzato sul libro, forse il loro è stato solo un saluto.. O forse la situazione tra i due non è così tesa come sembra.

Il libro di Giulia De Lellis è già un cult: tutte le frasi virali