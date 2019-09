Gigi Hadid, la foto nuda sulla copertina di Vogue

Gigi Hadid è la modella 24enne americana di origini palestinesi sorella della celebre Bella Hadid, e a settembre ha posato nuda per il numero di Vogue Brasile: la foto è mozzafiato.

Gigi il 20 settembre prossimo sfilerà alla Milano Fashion Week per Fendi.

Ad attenderla tutti i fan italiani, tra cui anche Fedez, che non fa mistero della sua passione per la modella, di cui è a conoscenza persino Chiara Ferragni.

Nel film su Chiara Ferragni, Unposted, c’è una scena in cui Fedez incrocia Gigi Hadid a una sfilata ed è visibilmente emozionato per il passaggio della giovane modella, anche se Chiara non sembra affatto gelosa. Anzi, permette al marito di salutarla.

In occasione del suo arrivo a Milano impazza la curiosità per gli scatti di Gigi Hadid, e tra quelli più recenti ne appare uno particolarmente provocante, in cui la top model appare nuda sulla copertina di Vogue Brasile di settembre.

Gigi ha posato per l’edizione brasiliana del mensile di moda anche per sensibilizzare i suoi follower alla causa della foresta amazzonica, che brucia superando ogni record nel cuore del sud America.

“Sono così eccitata di condividere la copertina del numero di settembre di Vogue Brasile e grata al supporto che ho avuto dal Paese in questi anni. Ti amo!”, scrive Gigi Hadid su Instagram nel post in cui condivide la foto. “Mentre lancio questa copertina, vorrei attirare l’attenzione sulla cosa più importante che st accadendo in Brasile: il mio cuore è con gli indigenit”, ha scritto la top model.

