Francesco Renga e Diana Poloni: ecco la prima foto su Instagram della fidanzata del cantante

Un amore che è rimasto lontano dai riflettore. Francesco Renga adesso decide di uscire allo scoperto e mostra il primo scatto con Diana Poloni. I paparazzi dovranno farsene pure una ragione: il clamore dei social ha bruciato sul filo di lana la love story. Niente scatti rubati. La super coppia ha deciso di pubblicarne alcuni assieme. Ovviamente su Instagram.

La loro storia è stata ben ovattata dal clamore mediatico. Ma Renga e Diana, invitati alle nozze di una coppia di amici, decide finalmente di postare lo scatto (tanto atteso dai fan).”Balliamo? In realtà mi muovo a ritmo di musica solo sul palco ma all’inizio del nostro tour manca ancora un mesetto, così mi alleno un po’” scrive Renga.

Il cantante e Diana sono una coppia dal 2015. Like a pioggia per la coppia che adesso piace ancora di più ai fan. La loro storia è nata per caso grazie ad un’amicizia speciale. Sembra che si siano conosciuti quando Renga è andato per la prima volta a mangiare al ristorante di Diana in provincia di Brescia. Da quel momento sono rimasti in contatto ed è nato qualcosa di speciale. Che oggi i due vivono alla luce del sole. IN passato il cantante ha avuto una relazione lunga undici anni con l’attrice Ambra Angiolini, da cui ha avuto due figli.

Tra loro sembra esserci ancora un ottimo rapporto. Infatti, tempo fa, in occasione della Festa del papà, Ambra ha lasciato tutti senza parole per una dedica all’ex marito.

