Il principe William preso il giro per le foto senza veli di Lady Diana

Il principe William chiamò la madre Lady Diana in lacrime dopo che i compagni di scuola lo presero in giro per le foto senza veli della madre in vacanza.

A raccontarlo è Nicholas Coleridge, ex-editore di Vogue che pranzò con la principessa pochi giorni dopo la pubblicazione degli scatti.

Diana ha spiegato che William, all’epoca 14enne, rimase sconvolto dalle battute degli amici sul seno della madre.

Stando a quanto racconta Coleridge nella sua nuova autobiografia, The Glossy Years, Diana gli disse: “Nicholas, posso chiederti una cosa?”

“Per favore dimmi la verità. Hai visto la mia foto sul Daily Mirror? Quella senza costume?”.

“[William] era così sconvolto. Mi ha detto che alcuni ragazzi l’hanno preso in giro perché il mio décolleté è troppo piccolo. Pensi che sia vero?”.

Al che, Nicholas, imbarazzato, rispose che era “perfetto”, e che non aveva niente di cui preoccuparsi.

Nel 2012, un fotografo scattò simili foto di Kate Middleton durante una vacanza in Francia.

Le fotografie furono pubblicate da Closer, assieme a un articolo dal titolo “Oh mio dio!”.

Ma la coppia fece causa al settimanale per una somma di 1.5 milioni di euro.

William dichiarò in tribunale: “Nel settembre 2012, mia moglie ed io pensammo di poter andare per qualche giorno in Francia in una villa di proprietà della famiglia, e approfittare della privacy del posto”.

“Conosciamo la Francia e i francesi e sappiamo che loro sono, di principio, rispettosi della vita privata, anche dei loro ospiti.”

“Il modo clandestino in cui questi scatti sono stati rubati ci ha disturbato molto perché ha violato la nostra privacy”.

William aggiunse anche che il solo fatto che le foto fossero state pubblicate era “ancor più doloroso” a seguito della morte della madre e delle molestie da lei subite.

