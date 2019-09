I Ferragnez e Jennifer Lopez hanno posato insieme per una foto durante il party di Versace nella cornice della Fashion Week 2019 di Milano. L’immagine è stata postata su Instagram e, per una volta, l’attenzione dei follower non si è concentrata su Chiara Ferragni e Fedez, ma sulla splendida JLo.

Per l’occasione, infatti, la pop star ha indossato una riedizione del celebre Jungle Dress, l’abito con scollatura wild che impressionò tutti ai Grammy Award del 2000.

Quasi vent’anni dopo, Jennifer Lopez, che a luglio ha festeggiato il suo 50esimo compleanno, ha infilato di nuovo l’abito. E lo ha fatto con una disinvoltura (e una forma fisica) che ha lasciato tutti a bocca aperta.

JLo ha sfilato a sorpresa in passerella chiudendo la rassegna di Versace alla Milano Fashion Week 2019. “Wow”, ha commentato Chiara Ferragni postando il video della sfilata. “Ferragnez from the bloc”, ha scritto Fedez nel post Instagram con la foto di lui, Chiara e JLo insieme a Donatella Versace. Sotto ai rispettivi post i commenti dei fan estasiati.

