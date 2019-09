Fedez scherza sul divorzio da Chiara Ferragni in vista dell’arrivo di Gigi Hadid a Milano

“Venerdì vedrò di nuovo Gigi, ho già preparato le carte del divorzio (scherzo amore)”, è il tweet con cui il rapper Fedez annuncia che venerdì prossimo rivedrà la sua modella preferita Gigi Hadid, che ha incontrato anche davanti alle telecamere del documentario Chiara Ferragni Unposted, nelle sale italiane dal 17 al 19 settembre.

Fedez non fa mistero della sua passione per la modella araba, e nel film su Chiara Ferragni c’è una scena in cui incrocia Gigi Hadid a una sfilata ed è visibilmente emozionato per il passaggio della giovane modella, anche se Chiara non sembra affatto gelosa. Anzi, permette al marito di salutarla.

Ma Gigi Hadid conosce bene la passione di Fedez, ed è lei stessa a segnalare sulla sua pagina social lo spezzone del film in cui Fedez si emoziona al suo passaggio nel backstage di una sfilata di Fendi.

Fedez e Gigi Hadid si rivedranno venerdì 20 settembre nel corso della Milano Fashion Week, inaugurata martedì 17 settembre e in corso fino a lunedì 23.

Gigi Hadid sfilerà per la sua casa di moda, Fendi, e all’evento non mancheranno l’influencer più in voga del momento e il suo fedele compagno e marito Fedez.

