Cosa ha detto davvero Fedez sul divorzio da Chiara Ferragni

Fedez, il divorzio da Chiara Ferragni e la verità

Il rapper milanese Fedez scrive un tweet in cui parla di un possibile divorzio dalla moglie Chiara Ferragni, ma la verità è un’altra. Cos’ha detto davvero il musicista? Nel tweet Fedez parla di un’altra donna. E non è la prima volta che lo fa.

Si tratta della modella Gigi Hadid. Ormai i fan del rapper lo sanno: Fedez ha un vero debole per la topmodel 24enne statunitense. Bionda, occhi azzurri (come Chiara), Gigi Hadid ha conquistato il cuore del rapper che di certo non si fa problemi nel palesare l’amore (platonico) per la modella.

Anche di fronte alla moglie. E, infatti, tutta la storia del divorzio di Fedez da Chiara Ferragni nasce da una scena del film della fashion blogger, nelle sale dal 17 al 19 settembre, in cui si vede la coppia partecipare a una sfilata. Lui, emozionatissimo, vede arrivare Gigi Hadid e si sbraccia per salutarla. Lei risponde, ma probabilmente non a Fedez, che comunque quasi si commuove, davanti a una Chiara Ferragni che scoppia a ridere.

Su Twitter Fedez annuncia che ci sarà un nuovo “incontro” tra i due: si avvicina la Milano Fashion Week e qui il rapper rivedrà di nuovo il suo amore. “Venerdì vedrò di nuovo Gigi, ho già preparato le carte del divorzio (scherzo amore)”, scrive il rapper e pubblica il video del primo incontro tra i due.

Ma Non è la prima volta che Fedez cerca di far ingelosire la moglie (senza riuscirci), menzionando un’altra donna. Qualche tempo fa, il rapper aveva parlato di un’altra star statunitense, l’attrice Jennifer Lawrence. Anche qui, un amore platonico non corrisposto. E Fedez deve “accontentarsi” della splendida Chiara.

