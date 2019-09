“Fare l’amore è fondamentale”: Federica Pellegrini si racconta senza filtri

È una Federica Pellegrini senza filtri quella che, in un’intervista, si è raccontata a tutto tondo, svelando anche che, secondo lei, “fare l’amore è fondamentale in un rapporto di coppia”.

La campionessa del nuoto italiano oltre a parlare della sua carriera ha svelato diversi aspetti inediti della sua vita privata, a partire dal suo rapporto con gli uomini.

“Le donne fanno paura a tanti uomini. Però io credo che non siano le donne a far paura ma siano gli uomini ad aver paura dell’emancipazione delle donne” ha svelato la “divina”.

Ma Federica Pellegrini fa paura agli uomini? “Molto” è stata la risposta che ha dato la nuotatrice.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Pellegrini ha affermato che: “Di sicuro sono più le volte in cui sono stata tradita. L’amore è un sentimento che ti porta a scegliere persone diverse indipendentemente dal periodo in cui ti trovi”.

“Fare l’amore è fondamentale in un rapporto di coppia” ha svelato poi la campionessa italiana, la quale ha aggiunto che “ultimamente sono arrivata ad avere una fisicità nella quale mi ritrovo al 100 per cento”.

La Pellegrini, nell’intervista concessa a Il Messaggero, svela anche che ultimamente ha cominciato a piacersi.