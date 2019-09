Elisa Isoardi si spoglia a La Prova del Cuoco e si toglie la camicia in diretta

Elisa Isoardi si spoglia in tv nella trasmissione La Prova del Cuoco. La conduttrice non sopporta il troppo caldo dei fornelli del celebre cooking show della Rai.

Insofferente, la giornalista non ha resistito e ha deciso di togliersi la camicetta e di rimanere solo con il grembiule da cucina. La ex fidanzata di Matteo Salvini ha condotto la puntata de La Prova del Cuoco con un look alquanto insolito: top, coperto dal grembiule da cucina e jeans.

Elisa Isoardi era intenta a stendere la foglia con il mattarello aiutata dall’esperta Alessandra Spisni e da Claudio Lippi. Affaticata dal gesto, la Isoardi ha deciso quindi di spogliarsi in diretta e di togliersi la camicetta.

La conduttrice de La Prova del Cuoco si è definitivamente ripresa dalla rottura con Matteo Salvini

La foto bollente che esalta i segni dell’età sul volto

Potrebbero interessarti Uomini e Donne: scoppia una lite tra Tina Cipollari ed Er Faina Chiara Ferragni rivela una volta per tutte perché ha cancellato dalla sua vita l’ex Riccardo Pozzoli Pink racconta su Instagram di quanto le manchi il padre, e fa piangere i fan