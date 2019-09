Studentessa spende migliaia di euro per gonfiarsi le labbra di tre taglie

Una donna si è gonfiata le labbra di tre taglie nella speranza di essere più ‘alla moda’ – e non ha ancora finito. Andrea Emilova Ivanova, 22enne bulgara, ha speso migliaia di euro in filler labiali, sottoponendosi a 15 interventi.

Andrea ha speso circa 150 euro a trattamento, spiegando di aver voluto grandi labbra da quando era una bambina.

Adesso, la studente di Filologia tedesca all’Università St. Kliment Ohridski a Sofia, ha detto che le sue nuove labbra la fanno sentire più contenta.

“Mi piacciono le mie labbra adesso, molto più di prima e sono felice, perché sono più bella con labbra più grandi, e in Bulgaria va di moda”.

“Sono stata in molte cliniche di chirurgia estetica a Sofia e ho riempito le labbra con quasi tutti i tipi di filler”.

Andrea, che ha 15mila seguaci su Instagram, ha detto di ricevere dozzine di commenti dai fan che le fanno i complimenti per la taglia delle proprie labbra e ha ricevuto persino delle proposte da ammiratori online.

Ma non tutti approvano il suo drammatico cambiamento, e alla studentessa è capitato di essere vittima di dure critiche.

“Ricevo ogni giorno migliaia di complimenti da tutto il mondo per le mie labbra e il mio gusto nel vestirmi, la mia creatività e il mio stile. Ricevo commenti sia positivi che negative, ma le donne perlopiù scrivono commenti negativi”.

Nonostante ciò, ad Andrea non importa cosa gli altri pensano delle sue labbra.

Ha concluso dicendo: “Ci sono persone a cui piaccio con labbra più grandi e altre che mi preferiscono con labbra più piccole ma non mi importa, perché come sono le mie labbra deve piacere a me unicamente. L’opinione degli altri è irrilevante”.

“Non posso dire quando grande è troppo grande, o quando le labbra diventano troppo grandi, perché per ciascuno ‘grande’, ‘più grande’ e ‘troppo grande’ sono concetti diversi”.

“Penso che le persone debbano essere libere di scegliere cosa sia per loro grande, più grande e troppo grande. Non conosco limiti io”.

Tuttavia, Andrea rifiuta l’accusa di essere dipendente dai filler labiali. Dice di essere unica ma che non imita alcuna celebrità.

Alla domanda se vuole le labbra più grandi al mondo, risponde: “Sì, perché no? Ma nel mio Paese (Bulgaria) le labbra grandi sono alla moda”.

