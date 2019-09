Il provocante video di Diletta Leotta in accappatoio su Instagram

Diletta Leotta manda nuovamente in visibilio i fan postando un provocante video su Instagram in cui è ritratta in accappatoio.

La conduttrice di Dazn ha proposto una Storia sul noto social network per mostrare ai suoi fan la seduta di trucco a cui si è sottoposta in vista di un evento a cui doveva partecipare nella serata di giovedì 12 settembre.

La Leotta, in accappatoio bianco, ha postato diversi video in cui ha mostrato tutte le sue forme generose.

Non è la prima volta che una Storia della Leotta scatena i follower. Già nel pomeriggio di giovedì 12 settembre, la showgirl catanese aveva proposto alcuni video in cui indossava diversi vestiti, tra cui uno color turchese, particolarmente trasparente.

Diletta Leotta prova il vestito da principessa. Il risultato è più provocante del previsto

E proprio le trasparenze hanno lasciato intravedere l’intimo della speaker di Radio 105, regalando, mandando in visibilio i suoi 4 milioni di followers.

Intanto, continua il mistero sulla vita privata dell’ex conduttrice di Sky, che questa estate è stata fotografata in un più di un’occasione con il pugile Daniele Scardina. Nonostante gli scatti, però, entrambi non hanno mai confermato ufficialmente la liason, parlando semplicemente di una “amicizia speciale”.