Diletta Leotta, il video in tuta da operaia insieme a mamma Ofelia

Diletta Leotta condivide su Instagram un video in cui è vestita da operaia insieme a mamma Ofelia: la conduttrice tv di Dazn e Radio 105 indossa un casco bianco e un gillet arancione che lascia intravedere le forme, e in sottofondo c’è la colonna sonora dei 7 nani di Biancaneve: “Andiamo a lavorar”.

Un siparietto davvero simpatico insieme a mamma Ofelia, che lascia pensare che le due siano alle prese con lavori domestici e con una ristrutturazione.

Diletta e la madre Ofelia sono molto unite, e la giornalista tv non perde occasione per condividere sul social i momenti che trascorre insieme alla madre. Ofelia, dal canto suo, ha una pagina Instagram molto attiva, in cui vanta oltre 7mila follower, e che usa principalmente per postare foto della figlia.

Per Diletta è un periodo di cambiamenti e nuovi inizi: la giornalista sportiva ha ripreso a condurre il suo programma sportivo Linea Diletta, in onda su Dazn, ed è tornata a presentare la trasmissione d’intrattenimento “Take Away”, su Radio 105.

Ma se la vita professionale della bella Diletta è chiara e procede a gonfie vele, quella personale e professionale è un vero mistero.

La speaker e conduttrice quest’estate è stata fotografata in più di un’occasione con il pugile Daniele Scardina. Nonostante gli scatti, però, entrambi non hanno mai confermato ufficialmente la liason, parlando semplicemente di una “amicizia speciale”.

Nella puntata del 17 settembre di Take Away, Diletta Leotta ha ospitato l’ex fidanzato di Giulia De Lellis, Andrea Damante, il quale ha rivelato dei dettagli sulla sua storia con De Lellis. L’ex tronista ha confessato a Diletta Leotta che la sua corteggiatrice ha rovinato il ricordo della loro storia pubblicando il libro “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”. Damante però adesso sta con Rodriguez, quindi è escluso che ci sia un flirt tra lui e Giulia De Lellis.

D’altronde, De Lellis sa bene cosa vuole da un uomo, e non fa mistero dell’identikit del suo uomo ideale: “Deve avere gli occhi verdi come papà, essere simpatico, di carattere, paziente e intelligente. Mi piacerebbe che fosse un po’ più alto di mio padre, a quel punto sarebbe davvero il top”, ha dichiarato la showgirl.

La conduttrice di Dazn ha smentito anche il flirt con l’ex tronista del Grande Fratello, Francesco Monte: “Con lui c’è solo un’amicizia, niente di più”.

