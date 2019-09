Diletta Leotta gioca con il vestito azzurro principesco, ma la gonna è provocante

La showgirl ex volto di Sky Sport, oggi conduttrice sulla piattaforma Dazn e speaker di Radio 105 è molto attiva sul suo profilo Instagram, e ieri ha raccontato la scelta di un abito molto speciale con alcune stories su Instagram.

Sul suo profilo, la presentatrice ha pubblicato una serie di video divertenti, ma senza rinunciare a un tocco piccante, pienamente nel suo stile.

Nelle stories, la commentatrice è ripresa da un’amica mentre cammina tra i vestiti: dagli abiti lunghi da sera, tutti nella palette del celeste, a quelli più aggressivi, fascianti, con scollature profonde e in paillettes.

“Quale scelgo? Li vorrei tutti”, e l’indecisione si trasforma in una mini-sfilata con tanto di effetti boomerang trasmessi ai suoi oltre 4 milioni di followers.

Diletta indossa un tailleur color crema con frange lunghissime, un lungo vestito a sirena super fasciante con cristalli e perline e ancora un abitino corto interamente ricoperto di specchietti dorati. Ma è il primo abito che indossa quello che fa più parlare di sé.

Celeste, in stile “fata turchina”, come lo definiscono scherzosamente Diletta e l’amica, con una fascia stretta in vita e una gonna ampia in tulle.

Ma l’obiettivo non perdona e i fan notano un dettaglio nel look della conduttrice catanese che regala al look principesco un pizzico di malizia.

Diletta è ripresa mentre si gira, svelando l’abito alla telecamera. Quello che in tanti hanno notato è l’effetto vedo non vedo del tulle turchino. Le trasparenze lasciano intravedere l’intimo della presentatrice.

Che sia stata un’ingenuità, o una mossa studiata per non smentire la sua immagine di icona provocante, la showgirl ha conquistato ancora una volta il suo pubblico social.

