Demi Moore: la foto nuda sulla copertina di Harper’s Bazar

Demi Moore posa nuda per la copertina del magazine americano Harper’s Bazar, che nel numero di ottobre mostrerà la foto dell’attrice 56enne nella sua esclusiva cover.

Sono passati 29 anni da quando Moore si fece fotografare senza veli per la prima volta, quando aveva quasi 30 anni e posava per la copertina di Vanity Fair America.

Questa volta l’interprete di Ghost e di Proposta Indecente si mostra nuda, così come appare oggi, e sponsorizza così l’uscita della sua biografia, curata dalla scrittrice Lena Dunham.

“Inside Out”, questo il titolo del libro, racconta dell’attrice in modo inedito, e tratteggia momenti unici della sua vita privata, dall’infanzia disfunzionale alle storie d’amore, dalla perdita di persone care fino alla difficile lotta contro le dipendenze.

“Questo libro è una storia di sopravvivenza, successo e resa, così come di resilienza”, si legge nel comunicato che annuncia l’uscita del libro il 24 settembre prossimo.

“È il ritratto onesto e straziante di una donna dalla vita ordinaria e iconica allo stesso tempo”, scrive la casa editrice.

Demi Moore appare splendida nel numero di ottobre di Harper’s Bazaar.

Sulla sua pagina Instagram, l’attrice scrive: “Che bello avere questo libro tra le mani, finalmente. È da tanto che lo attendo”, e pubblica una foto della copertina. In questa non si mostra sensuale come nella cover di Harper’s Bazar, ma in una posa più intima. Sempre bellissima.

