Claudia Lai Nainggolan, la foto della chemioterapia

“Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia vita. Un periodo che spero diventi al più presto soltanto un brutto ricordo”, scrive Claudia Lai, moglie del calciatore Nainggolan, a commento della foto senza capelli che condivide su Instagram durante i giorni di chemioterapia.

Claudia Lai Nainggollan ha affrontato un difficilissimo periodo di chemioterapia, iniziato l’11 luglio scorso, lo stesso giorno in cui la donna ha annunciato di essere malata di cancro.

Anche in questo caso Claudia aveva deciso di dare la notizia con un post. “È da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo.. è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato così… le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria…”. aveva detto Claudia Lai ai suoi fan.

“Da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita… la CHEMIOTERAPIA. E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto PAURA di iniziare una nuova giornata… paura è dire poco.. che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia”, continuava la moglie dell’ex calciatore della Roma, la quale oggi fa sapere che continua a lottare contro la malattia.

La moglie di Nainggolan ha un cancro, il toccante messaggio: “Oggi ho paura per la prima volta”