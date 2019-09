Chiara Ferragni fa un regalo a Ursula Corbero

Chiara Ferragni e Ursula Corbero, protagonista della serie tv spagnola “La casa di carta”, sono amiche, e Tokyo ha ricevuto da Chiara un bel regalo.

Le due sono così amiche che la giovane influencer ha inviato all’attrice un pacco regalo, che Ursula ha mostrato a tutti in una storia Instagram in segno di ringraziamento.

“Tokyo è la nostra città preferita. Ti amiamo”, si legge nel biglietto che Chiara Ferragni ha inviato a Ursula Corbero, firmato da tutto il team della fashion blogger.

“Sei molto carina”, scrive Ursula nella storia, in cui si vede che Chiara Ferragni le ha regalato una gonna di pelle, un top, un maglione e altri accessori targati Chiara, di cui però alcuni non sono facilmente riconoscibili. C’è un capo di lana rosa che potrebbe essere un cuscino, un maglione o una coperta, incluso nel regalo.

Una scelta strana da parte della fashion blogger.

Chiara Ferragni e Ursula, in arte Tokyo, si sono conosciute in Spagna quando Chiara si era recata a Madrid per la cerimonia di premiazione organizzata da Glamour Spagna, in cui Ferragni ha ricevuto il riconoscimento di donna più influente nel mondo fashion.

Fedez è molto contento dell’amicizia tra la moglie e Ursula, perché fan della celebre serie tv spagnola.

