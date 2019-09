Chiara Ferragni rivela su Instagram il significato del nuovo tatuaggio: “È una dedica a me stessa”

Chiara Ferragni e il significato del nuovo tatuaggio

Dopo il successo del docufilm Chiara Ferragni Unposted, la celebre influencer ha deciso di farsi un nuovo tatuaggio dedicato a se stessa. Il tatuaggio sul dorso della mano è una scritta che recita: “La Chiara che vorrei“.

“Chiunque abbia visto il documentario sulla mia vita, @chiaraferragniunposted, sa cosa significa. “La Chiara che vorrei” si traduce in “La Chiara che vorrei essere”, la versione migliore di me stessa, la persona che intendo essere giorno dopo giorno. Questa persona non è perfetta, ma è la mia idea di persona che mi piacerebbe essere”, Chiara Ferragni spiega il significato del nuovo tatuaggio su Instagram.

“Ogni volta che succede qualcosa di brutto o mi arrabbio mi fermo un secondo e penso: “Cosa farebbe la Chiara che vorrei?” E provo ad agire in quel modo. Nel 2016, quando il mio piccolo mondo è crollato, “La Chiara che vorrei” mi ha aiutato a rimettermi in piedi, ha cambiato la mia prospettiva e mi ha fatto diventare molto di quello che sono in questo momento”.

“Consiglio vivamente a ciascuno di voi di agire come la persona che vorreste essere, funziona”, conclude Chiara Ferragni nel post.

Chiara Ferragni per farsi il nuovo tatuaggio ha chiamato un tatuatore a domicilio. Tra una sfilata e l’altra della Fashion Week di Milano, la fashion blogger ha chiamato a casa il tatuatore.

Chiara Ferragni ha circa trenta tatuaggi. L’ultimo è quello dedicato al figlio Leone: il disegno di un angioletto sulla mano.

Il tatuatore dell’ultimo tatuaggio di Chiara Ferragni è lo stesso che realizzò i ravioli sulle mani di Fedez e della influencer. Si chiama Jon Boy l’illustratore che ha disegnato il simbolo dell’amore tra Chiara e Fedez.

