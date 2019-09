Chiara Ferragni a Positano rifiuta un selfie con una fan, ma la motivazione è seria e spiazza tutti

Chiara Ferragni a Positano rifiuta di farsi un selfie con una fan

Le vacanze non finisco mai per Chiara Ferragni, che, tra un red carpet e l’altro, si concede ancora un po’ di mare, scegliendo un weekend in famiglia con Fedez, a Positano, dove incontra una fan che le chiede un selfie insieme, ma lei rifiuta.

Alla base della scelta di Chiara Ferragni di non “concedere” una foto alla fan che la incontra in Costiera Amalfitana una motivazione seria. La fashion blogger di Cremona si trova a Positano insieme al marito e al figlio Leone. Con i Ferragnez ci sono anche la madre Marina Di Guardo e le sorelle della influencer più famosa d’Italia, Francesca e Valentina.

L’incontro con la fan è avvenuto proprio durante la permanenza della famiglia a Positano. Momento che Chiara Ferragni, come suo solito, ha voluto condividere con i suoi milioni di followers su Instagram. Ed è proprio qui, sotto uno scatto pubblicato dall’imprenditrice digitale, che si legge il commento della fan protagonista dell’episodio.

Nella foto in questione si vedono Chiara Ferragni e Fedez intenti a scambiarsi un bacio, innamoratissimi. Sullo sfondo la bellezza della Costiera Amalfitana. La foto in una manciata di ore ha raccolto migliaia e migliaia di like dei fan dei Ferragnez che, ancora una volta, hanno apprezzato che la coppia condivida con loro un momento così intimo.

Tra i commenti spunta quello di una fan, che scrive: “Ci siamo incrociati e ti ho chiesto di fare una foto. Con grande gentilezza mi hai risposto che stavi con tuo figlio in braccio e che quindi non potevi. Grazie lo stesso 😘 È stato un piacere averti visto dal vivo!”.

In questo modo la fashion blogger non solo ha dimostrato una grande gentilezza nel rifiutare di scattare il selfie con la fan, ma ha messo a tacere le tante antipatiche voci che la accusano in continuazione di non “usare” il piccolo Leone e di trascorrere con lui poco tempo, lasciandolo spesso a casa nei suoi viaggi di lavoro.

