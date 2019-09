Chiara Ferragni parla di Riccardo Pozzoli nel suo film

Chiara ferragni parla del suo ex Riccardo Pozzoli e no, non lo fa in un’occasione qualsiasi. La fashion blogger si apre su Instagram e risponde ai suoi milioni di followers rispetto al suo ultimo grande lavoro: il film appena presentato a Venezia e presto nelle sale. I fan si sbizzarriscono e chiedono proprio di tutto all’influencer di Cremona che non si risparmia e risponde anche alle domande più spinose.

Prima tra tutte quella relativa al suo ex, Riccardo Pozzoli. Lui, che ha di fatto aiutato Chiara Ferragni a diventare la Chiara che conosciamo oggi, è completamente sparito dalla sua vita. I due hanno fatto coppia fissa per anni, oltre a lavorare insieme per dar vita nel 2009 a The Blonde Salad, il blog di Chiara Ferragni che è stato la base dell’impero che oggi detiene la giovane mamma influencer. La fine della loro storia è arrivata nel 2013, dopo almeno cinque anni di vita insieme.

“Sì, parlerò anche di lui”, dice Chiara Ferragni nelle stories. “Ne parlo perché è stato un momento importante della mia vita e un momento anche molto doloroso e quindi parlo del perché non abbiamo più un rapporto”, specifica la fashion blogger.

Con poche parole Chiara Ferragni “liquida” il discorso su Riccardo Pozzoli, ma si sente dalla voce un po’ incrinata e dagli occhi bassi che la fine del rapporto – lavorativo e di vita – con il suo ex ha lasciato strascichi importanti nell’esistenza della fashion blogger. Ne parla raramente, ma quando lo fa Chiara Ferragni lascia trasparire un dolore profondo.

Qualche giorno fa, sul finire dell’estate, la fashion blogger aveva ricordato di un’estate particolarmente cupa, quella seguita alla rottura con Riccardo Pozzoli. “L’estate del 2016 Summer 2016 è stata una delle più difficili e allo stesso tempo più felici della mia vita. Single e con il cuore spezzato, ho ricominciato da me stessa e dai miei amici e ho programmato un viaggio di un mese viaggiango tra Hamptons, Cuba, Tulum e Hawaii”.