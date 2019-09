Google confonde Chiara Ferragni con Chiara Biasi

Ebbene sì, è successo davvero: il motore di ricerca più famoso al mondo ha sbagliato e ha confuso le due Chiare più famose dei social, Chiara Ferragni e Chiara Biasi.

Nessuno avrebbe potuto mai immaginarlo e invece è tutto vero: Google ci dà prova della sua fallibilità e lo fa scivolando sulle due reginette dei social network. La prova per far cadere Google è semplice: basta scrive nella barra di ricerca “Altezza Chiara Biasi” e si vedrà comparire la foto di Chiara Ferragni con tanto di dettagli sulle misure della fashion blogger di Cremona.

Insomma, che Chiara Ferragni sia di gran lunga più famosa (e cercata sul web) rispetto all’altra Chiara non c’erano grossi dubbi, ma non deve essere stato facile per la mora accettare una “sconfitta” del genere.

A dare risalto allo sgradevole dettaglio è la pagina Instagram veryinutilpeople.it, che nelle ultime ore ha pubblicato uno screenshot mostrando l’errore (imperdonabile) del motore di ricerca.

Ma non è finita qui, perché pare che Google faccia un dispetto ancora peggiore all’influencer mora: anche scrivendo banalmente “Chiara Biasi” nella barra di ricerca spunta fuori il profilo della Chiara bionda.



Le due hanno sempre dichiarato di essere in ottimi rapporti, certo è che sgomitano – chi più, chi meno – per essere reginette nello stesso ambito, quello dei social. Qualche tempo fa sembra inoltre che la Chiara mora abbia fatto una sorta di sgarbo alla bionda, chiamando il proprio cane con lo stesso nome del figlio dei Ferragnez.

E così il barboncino nero di Chiara Biasi – arrivato a casa qualche mese prima della nascita del primogenito di Ferragni e Fedez – si chiama Leone. Una svista? Chi può saperlo. Quel che è certo è che allora era già più che noto il nome che la coppia avrebbe dato al bambino.

Ora la bionda si prende la rivincita e senza nemmeno muovere un dito il suo faccino angelico spunta fuori ogni volta che si cerca qualcosa di attinente all’altra.