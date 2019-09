Biglietti aerei a prezzi bassissimi. A caccia di error fare voli 2019

Error fare voli 2019. Sono sempre di più gli errori tecnici commessi dalle compagnie aeree che consentono offerte simili agli sconti di fine stagione. Del resto basta un cambio valuta errato perché la tariffa precipiti vertiginosamente. Ma come è possibile assicurarsi un biglietto aereo a prezzo straccio?

Per quanto banale, la prima regola è tenere sott’occhio i motori di ricerca, in particolare quelli che consentono di confrontare i prezzi di diverse compagnie contemporaneamente. Più ampia è la ricerca, e maggiori sono le possibilità di individuare un errore.

Tuttavia, non sempre il duro lavoro degli utenti porta buoni frutti. Per questo, da alcuni anni a questa parte sono attivi algoritmi in grado di evidenziare prezzi anomali e segnalarli all’utente previa iscrizione a tali piattaforme. Tra quelle più note, ci sono errorfarealerts.com e secretflying.com, disponibili anche per sistemi operativi mobili come iOS e Android.

Ma non sempre le compagnie aeree rendono i loro dati accessibili a tutti i motori di ricerca. Per questo può essere utili iscriversi alle newsletter di compagnie low-cost come Ryanair o Easyjet.

Qualora ci si imbatta in un errore tariffario, è consigliato procedere subito all’acquisto. Le compagnie aeree tendono a controllare spasmodicamente i propri tariffari, quindi è probabile che un prezzo errato venga corretto nel giro di qualche minuto. “Immediatezza” è la parola chiave per assicurarsi prezzi aerei bassi. Certo, le tariffe sbagliate non sono prive di rischi. Vi sono casi in cui le compagnie aeree cercheranno di annullare e rimborsare il biglietto. Ma sembra comunque una possibilità remota, poiché andrebbe a svantaggio del rapporto tra i clienti e la compagnia aerea. Tuttavia, per sicurezza, è consigliabile attendere una decina di giorni dopo l’acquisto prima di cominciare a organizzare la vacanza, per evitare possibili cancellazioni. Diverso, invece, se viene rilasciato un biglietto elettronico, nel qual caso: buon viaggio! 3 siti poco noti per risparmiare sulla prenotazione dei voli