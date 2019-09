Bianca Guaccero si toglie il reggiseno in diretta tv

La conduttrice e attrice Bianca Guaccero si è tolta l’imbottitura del reggiseno in diretta tv. Il gesto nella trasmissione di Detto Fatto ha lasciato spiazzati gli spettatori della Rai.

“Sapete che vi dico? – ha detto Bianca Guaccero lanciando l’hashtag #cosicomesei, inno all’accettazione del proprio corpo. – Lo faccio io per prima: io sono così. Non me ne importa niente. Prendere o lasciare”.

L’appello, ha spiegato la conduttrice, è “alle persone che si arrogano il diritto di farci sentire sbagliate. Mostratevi per come siete, con orgoglio”.

Il gesto di Bianca Guaccero, e il video dalle telecamere Rai e rilanciate sui canali social hanno fatto il giro dei social.

Bianca Guaccero: tutto quello che c’è da sapere sulla conduttrice di Detto Fatto

Bianca Guaccero: vita privata

Nel settembre 2013 Bianca Guaccero si è sposata con il regista Dario Acocella, dal quale ha avuto una figlia nel novembre 2014. Il matrimonio però si è concluso nel novembre 2017. Fidanzata? I gossip sul suo conto si sprecano, ma nessuna conferma ufficiale. Tra i nomi accostati alla conduttrice anche quello di Luca Bizzarri ma lei ha sempre smentito: “Non sono fidanzata con Luca Bizzarri. È uscito questo gossip e voglio smentirlo. Qualcuno ha fatto uscire questa notizia che non è vera! Mi chiamano i miei parenti per dirmi “ma è vero che sei fidanzata con Luca Bizzarri?”. Addirittura si è parlato di fiori d’arancio, ma io non lo conosco! Lo conosco a malapena”.

Bianca Guaccero: Instagram

La Guaccero è molto attiva sui social network. In particolare Instagram (qui il suo profilo) dove posta diversi contenuti sia sulla sua vita privata sia su quella lavorativa.