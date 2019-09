Haters contro Belen e il suo intimo trasparente sui social

Belen Rodrigue, l’intimo trasparente non piace agli haters

La bellissima showgirl torna a far parlar di sé: stavolta Belen Rodriguez si è attirata i commenti negativi di tanti utenti sui social per via di uno scatto in cui appare in intimo trasparente. Così trasparente da lasciar intravedere un po’ troppo delle sue forme,

E, infatti, gli utenti sui social non mancano di farglielo notare. Succede non di rado che nelle foto in cui Belen Rodriguez appare provocante, gli utenti si esprimano con un certo risentimento nei confronti della showgirl argentina.

In questo caso Belen Rodriguez ha pubblicato una foto in una stories su Instagram in cui si vede solo il suo corpo. L’intimo bianco, quasi trasparente non è il solo elemento che fa sobbalzare i fan più appassionati della bella argentina: Belen Rodriguez, infatti, si mostra mentre sembra infilare un dito negli slip.

Nella stories la presentatrice mette anche alcune emoticons con dei cuori che fanno l’occhiolino, proprio in corrispondenza dell’intimo trasparente. Un gesto malizioso che non si può non notare guardando la storia.

Insomma, ancora una volta Belen Rodriguez ha fatto girare la testa ai suoi affezionatissimi fan e fatto arrabbiare chi, invece, trova scatti e video della showgirl volgari e davvero poco opportuni. Quel che è certo è che la 34enne argentina di certo non si farà toccare minimamente dalle critiche degli utenti e continuerà, come ha sempre fatto, a postare foto in cui appare più provocante che mai.

Come l’ultima, in cui Belen appare a letto, evidentemente senza vestiti, coperta appena da un lenzuolo. La foto in una manciata di ore ha guadagnato migliaia e migliaia di like, ma anche molti commenti negativi: “Fai la mamma come si deve, perché ste foto non ti rappresentano come una donna seria e di famiglia. Prendilo come un suggerimento”, scrive qualcuno, e come lui altri non apprezzano la showgirl. Sono tanti, tantissimi, però, i commenti in cui gli utenti si complimentano con Belen per la sua straordinaria bellezza.