La confessione di Barbara D’Urso sulla sua vita privata

La regina di Canale 5 Barbara D’Urso si lascia andare a un commento e confessa alcuni dettagli sulla sua vita sessuale. Succede nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, quando la padrona di casa fa entrare in studio Filippo Nardi.

Nardi non è un uomo qualsiasi: l’estate 2019, infatti, l’ha visto protagonista di un gossip succulento che riguardo proprio Barbara D’Urso. Lei, la padrona di casa, invita nella sua trasmissione Filippo Nardi per mettere fine una volta per tutte ai rumors che li vorrebbero fidanzati.

Alla base delle voci che si rincorrono ormai da mesi ci sarebbe un “avvistamento” a Capalbio, in Toscana, dei due, insieme, intenti a trascorrere qualche giorno di vacanza nella villa al mare proprio di Barbara D’Urso.

“Filippo era già legato alla sua fidanzata, che era giovanissima”, ha spiegato la presentatrice di Canale 5. “Era una frequentazione, ma non è andata”, ha aggiunto subito lui. Poi Barbara D’Urso ha lanciato la bomba sulla sua vita privata: “Sono anni che non ho una vita sessuale”.

Secondo quanto confermato dalla presentatrice di Pomeriggio Cinque, l’ultima relazione ufficiale è del 2006, quando Barbarella frequentava il ballerino Michele Canfora. Poi nella vita privata di Barbara D’Urso non sarebbe passato più nessun uomo. Ufficialmente, perché di rumors negli ultimi anni se ne sono rincorsi tanti.

Nel 2011, ad esempio, a Carmelita sarebbe stata imputata una presunta relazione con l’allenatore Massimiliano Allegri – oggi felicemente fidanzato con la showgirl e attrice Ambra Angiolini. In realtà entrambi i soggetti coinvolti nel gossip allora smentirono fermamente le voci, ma il dubbio resta. Intanto, Barbara D’Urso ha lanciato la sua verità sulla sua vita privata. Chissà che qualcuno non smentisca le sue parole.

