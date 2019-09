Ecco perché Alice Campello e Alvaro Morata sono la coppia più bella dei social

In un social dominato dai viaggi extra-lusso e dagli addii al celibato di Chiara Ferragni, Alice Campello porta una ventata di genuinità e d’aria fresca.

Tra le blogger più seguite d’Italia, Alice Campello, figlia di un noto imprenditore veneto, ha cominciato la sua carriera allo stesso modo di Chiara. Ma i percorsi delle due non potrebbero aver preso strade più differenti.

E così, mentre Chiara Ferragni ci ha abituato a feste esclusive e weekend a Ibiza, Alice Campello ha insegnato ai suoi 2 milioni di seguaci una lezione davvero importante, quella di essere sempre se stessi.

Con due bambini già all’età di 24 anni e un marito calciatore, Alvaro Morata, Campello potrebbe abituare i suoi fan allo stesso livello di lusso della Ferragni.

Eppure il suo profilo somiglia molto a quello di una qualsiasi ventenne, ricco di bei vestiti ma anche di foto rubate.

In una parola, Campello e Morata sono due innamorati genuini, che preferiscono un selfie ai riflettori.

Non che non condividano il lusso dei Ferragnez. In alcuni post l’enorme e dispendiosa cucina fa da sfondo ai due gemellini, Alessandro e Leonardo. Ma anziché fungere da oggetto di scena, qualche video fugace ci mostra di tanto in tanto Campello che prepara la cena, mentre i bimbi giocano sul pavimento.

Sposati dal 17 giugno 2016, Campello e Morata si sono conosciuti proprio su Instagram, seppur imparando a non esserne schiavi.

Per questo è impossibile, imbattendosi nelle loro foto, non fermarsi a pensare che è così che l’amore dovrebbe essere, senza stare a guardare la marca delle scarpe o quella dei vestiti.

Chiara Ferragni, le critiche dei Vip al suo look: “È un manico di scopa”. E lei dedica un post agli haters